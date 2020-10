Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Cluj anunța ca luni, s-a aprobat o hotarare prin care alte 3 unitpți de invațamant din Cluj-Napoca trec la scenariul 2.Astfel, prin Hotararea nr. 50 s-au luat cateva masuri privind functionarea unitatilor de invațamant din județ, ca urmare…

- Un numar de 11 copii de la o casa de tip familial din comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, aflati de doua saptamani in carantina dupa aparitia unui caz de COVID-19 la o educatoare din alt centru de acest tip din localitate, vor mai ramane inca 14 zile izolati, dupa ce la unul dintre ei s-a confirmat…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (74 de ani) și soția sa, Melania (50 de ani) s-au infectata cu noul coronavirus. Cei doi au anunțat ca au fost testați pozitiv pentru COVID-19 pe rețelele de socializare. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „In…

- Daca unul dintre elevi este diagnosticat cu noul tip de coronavirus, intreaga clasa este plasata in carantina pentru o perioada de 14 zile, iar procesul educational se desfasoara online, de la distanta, sustine secretarul de stat Constantin Rimis. Potrivit lui, aceasta este una dintre principalele prevederi…

- Școala a inceput in condiții normale la Colegiul Militar ”Mihai Viteazu” din Alba Iulia, chiar daca patru elevi ai unitații școlare au fost depistați pozitiv pentru noul coronavirus. Comandantul unitații, Marcel Domșa, contactat de alba24.ro, a adus o serie de precizari legate de situație. Potrivit…

- Accesul elevilor la internet a fost și ramine o problema, in special la sate. In dificultate sint și mai multe familii din Șerpeni, raionul Anenii Noi, dupa ce gimnaziul din localitate a fost plasat in carantina pentru 14 zile. Toți copiii invața la distanța, dupa ce o profesoara a fost confirmata pozitiv…

- Ziarul Unirea Simptomele copiiilor bolnavi de COVID: Care sunt semnele la care ar trebuii sa fie atenți parinții Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a vorbit, la Digi24, despre semnele la care ar trebuii sa fie atenți parinții, dimineața, cand iși trimit copiii…

- Pe teritoriul Romaniei, 5.607 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.078 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 19.362 depersoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 178 de persoane,…