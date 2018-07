Presedintele Institutului Sportiv Roman (ISR), Adrian Socaciu, propune partidelor politice din Romania adoptarea tichetului sport pentru sanatate, subliniind faptul ca fiecare dolar investit in activitatea fizica determina o economisire de 3,2 dolari in sistemul medical, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii.



''Sportul este in suferinta in acest moment si, daca nu este resuscitat, vom avea o cadere din care nu stiu cum ne vom reveni. Cifrele sunt ingrijoratoare si asta doar daca ne referim la studiul NIELSEN, unde se precizeaza ca 55% din populatia Romanei este supraponderala.…