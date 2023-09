Stiri pe aceeasi tema

- “Pe orice poți sa-l banuiești pe Buzatu, dar nu ca ar fi prost, insa de data asta a fost foarte prost, dar probabil pentru ca avea incredere oarba in acest individ, Savin “Farmazon“. Pe Savin l-a facut mare Buzatu, cu banii contribuabililor din județ, toate licitațiile de investiții erau caștigate și…

- Omul de afaceri vasluian Adrian Porumboiu a afirmat, dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, ca pana și babuțele din Vaslui știau de relația lui Buzatu cu Farmazon, referire la afaceristul care l-a denunțat pe președintele CJ Vaslui. Intr-o intervenție la B1 TV, Porumboiu a vorbit despre ascensiunea lui…

- Dumitru Buzatu deschide portbagajul mașinii sale, moment in care omul de afaceri Emil Savin, denunțatorul din dosar, ia o geanta maro de pe bancheta din spate a mașinii sale și o pune in portbagaj, potrivit imaginilor din timpul flagrantului obținute de Libertatea de la surse juridice.Geanta maro, care…

- Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a fost prins in flagrant de catre DNA in timpul unei partide de pescuit. Acest caz de corupție a fost dezvaluit de omul de afaceri Emil Savin, cunoscut sub numele de „Farmazon” și supranumit „regele asfaltului” in zona Moldovei. Cazul este tras…

- ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa sa inteleaga ca nu poti sa tii 20-25 de ani un director de ANAF la un judet. Ala s-a obisnuit cu toate relele de pe lumea asta, e un fel de vataf acolo, dar nu poate sa-l schimbe, ca e ba de la PNL, ba de la PSD. Ei joaca tot timpul…

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu a spus la Prima TV, la emisiunea ”Insider politic”, cum vede el ieșirea din criza bugetara. El le cere politicienilor sa taie banii pentru partide daca vor sa faca economie la bugetul de stat. ”Daca tot taie, de ce un partid, n-are importanta care, trebuie sa ia 36-37…

- Adrian Porumboiu crede ca Guvernul nu va putea imbunatati colectarea taxelor la bugetul de stat in conditiile in care mentine in teritoriu sefi ai ANAF cu o vechime de 20 sau 25 de ani, care „s-au obisnuit cu toate relele de pe lume”. ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa…

- Ministrul Dezvoltarii Adrian-Ioan Vestea a semnat, luni, 68 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, in valoare totala de 757.551.463,51 de lei.Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, prevad modernizarea drumurilor de…