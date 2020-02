Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local independent Adrian Orza, care și-a anunțat recent candidatura pentru postul de primar la alegerile din aceasta vara, va fi prezent in aceasta seara in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre administrația locala și apropiata campanie electorala pentru alegerile…

- Adrian Orza și-a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, intenția de a candida, din nou, pentru funcția de primar al Timișoarei. ”AAm luat decizia, dupa o indelungata chibzuința de a-mi anunța intenția de a candida la Primaria Timișoara. Sunt cateva motive care au stat la baza acesteia, dar astazi…

- PSD Timiș și-a stabilit, astazi, o parte dintre candidați la alegerile locale din acest an, in cadrul unei ședințe de lucru a Comitetului Executiv Județean. Așa cum a anunțat inca de aseara Alfred Simonis in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE, din partea PSD va candida pentru funcția de președinte al…

- Samuel Dominic Fritz și-a lansat, in aceasta seara, candidatura pentru funcția de primar al Timișoarei, prezentandu-și viziunea pentru 2030. In deschidere, președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat ce nu va face candidatul cand va ajunge primar. ”Nu-și va suna șoferul sa vina cu limuzina, sa-l…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor inregistrari care dovedesc ca interlopii din gruparea Boncu, in ciuda faptului ca au acționat ca adevarate ”garzi pretoriene” pentru acesta, nu au ezitat sa-și bata joc de fostul consilier personal al primarului Timișoarei și actualul director al Piețe SA,…

- Surpriza de proportii pe esichierul politic timisorean! Fostul viceprimar taranist Adrian Orza este cotat cu prima sansa pentru a candida la scaunul de primar al Timisoarei, sustinut de PSD. Mai exact spus, Orza ar putea candida in contul unei aliante formate la nivel local intre PSD si Forta Nationala.…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente care dovedesc, inca o data, faptul ca administrația condusa de Nicolae Robu a fost transformata intr-o simpla marioneta pentru planurile imobiliare ale omului de afaceri Teodor Tuducan, prietenul primarului Timișoarei. Va reamintim ca, in ultimii…

- Compozitorul unuia dintre cele mai cunoscute valsuri din lume a fost numit, miercuri, cetațean de onoare al Timișoarei. Distincția a fost oferita post-mortem, iar diploma și placheta au fost primite de stranepotul celebrului compozitor, pianistul Andrei Ivanovici.