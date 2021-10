Unitatea doi este reconectată la Cernavodă

Unitatea doi este reconectată la Cernavodă, producând din nou energie electrică în sistemul național. Societatea Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea doi a fost reconectată în după-amiaza ziei de sâmbătă, 16 octombrie 2021.