Adrian Năstase despre dezbaterea electorală: "Mingi ridicate la fileu pentru Iohannis pe teme banale" DEZBATERE ELECTORALA. "Daca mai dura puțin probabil ca ar fi trebuit sa pun ceasul sa sune ca sa ma trezeasca. Am urmarit o ședința de cenaclu. A fost o poveste absolut neinteresanta. Nicio tema de interes și cred ca, studentul acela care a spus ca: domnule, poate ar fi trebuit sa chemați și niște jurnaliști care sa va puna niște intrebari adevarate, cred ca el avea dreptate. In rest, mingi ridicare la fileu pe teme banale. Chiar și atunci cand au fost niște lucruri mai interesante, raspunsurile au fost banale. Ce am reținut eu! Pe politica externa Iohannis merge in continuare pe pilot automat.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

