Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu nu mai este antrenorul celor de la FC U Craiova 1948, înfrângerea din derbiul cu CS U Craiova (Liga 1, etapa XI) fiind decisiva în desparțirea de gruparea din Banie.Fostul selecționer al României Under 21 a explicat motivele rupturii, dar și ce planuri are în…

- Antrenorul Adrian Mutu a demisionat, luni, de la conducerea tehnica a echipei FC U Craiova, in urma rezultatelor slabe inregistrate, informeaza gsp.ro. FC U Craiova a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), de rivala locala CS Universitatea Craiova, in etapa a XI-a a Ligii…

- Adrian Mutu nu a rezistat mult pe banca oltenilor, fiind demis dupa infrangerea in fața rivalilor de la CSU Craiova, scor 0-2. La scurt timp dupa aceasta veste, fostul antrenor al FC U Craiova a confirmat ruptura de echipa și a anunțat ca negociaza desparțirea pe cale amiabila, deși in contract are…

- Gaz Metan Medias a anuntat, miercuri, ca i-a reziliat contractul tehnicianului Mihai Teja. Alaturi de Teja, au plecat de la echipa si antrenorul secund Eusebiu Tudor, dar si analistul video Mircea Diaconescu. “Conducerea clubului Gaz Metan si tehnicianul Mihai Teja au ajuns la o intelegere privind…

- Dinamo i-a reziliat contractul antrenorului Dario Bonetti (60 de ani). Tehnicianul a confirmat desparțirea, pe Facebook. Dupa opt etape disputate, Dinamo ocupa locul 14, cu 6 puncte. ”Salutari, tuturor. Am ajuns aici cu mainile goale pentru a ține echipa in viața. Acum, odata ce calvarul s-a incheiat,…

- ​Laurentiu Reghecampf, antrenorul echipei CSU Craiova, a vizitat, sâmbata dimineata, sectia de pediatrie a Spitalului Judetean din Arad, a anuntat gruparea olteana, în social media.Reghecampf va dona paturile necesare pentru dotarea urmatoarei aripi a compartimentului ce urmeaza…

- FC Voluntari a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 3-a a Ligii I de fotbal. Gazdele au deschis scorul in debutul reprizei secunde prin portughezul Marcelo Lopes (47), cu un sut din voleu sub transversala, dupa un corner. Fundasul…

- FC Voluntari și FCU Craiova se intalnesc sambata de la 19:15 in etapa a 3-a a Ligii 1. Partida poate fi urmarita in direct la TV pe direct pe Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport și LIVETEXT pe GSP.ro Inainte de partida, suporterii olteni care vor sa faca deplasarea la Voluntari au primit o veste…