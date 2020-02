Stiri pe aceeasi tema

- Tily Niculae urmeaza sa aduca pe lume cel de-al doilea copil in luna martie. Acesta va fi un baiețel, care va purta numele Radu Teodor. Spre deosebire de alte mamici care vor sa arate numai partea frumoasa din timpul sarcinii, Tily a avut curajul sa abordeze și subiecte mai puțin placute .

- Ionuț Negoița (45 de ani), finanțatorul lui Dinamo, a explicat pe larg sursa conflictului cu Mircea Lucescu (74 de ani). Cei doi s-au razboit la TV dupa ce „Il Luce” a numit „fake news” tenativa lui Negoița de a vinde clubul unui fond de investiții din Emiratele Arabe Unite. „Acum vreo luna, pana in…

- Naomi Osaka (22 de ani, 4 WTA) a povestit intamplarea terifianta traita in vacanța petrecuta in aceasta iarna in Insulele Turks si Caicos din Marea Caraibelor. Convinsa de sora sa sa experimenteze paddleboarding-ul, Osaka s-a dezechilibrat, a cazut de pe placa și a fost la un pas de o tragedie. …

- Scandalul dintre Adrian Minune și „Regele Barbutului” continua! Dupa ce a povestit in exclusivitate pentru Spynews.ro totul despre acuzațiile pe care i le-a adus manelistul, respectiv ca l-ar fi dat pe mana procurorilor, Oneața a dezvaluit ca nu a fost prima data cand exista scantei intre ei. Da, da,…

- O fosta amanta a dezvaluit care sunt acele semne care ii pot indica unei femei ca este inșelata de partenerul ei. Clare Oke-Smith susține ca urmele de ruj uitate pe gulerul camașii sunt de domeniul istoriei și ca femeile trebuie sa fie atente la alt timp de detalii, scrie The Sun. ”Cred ca barbații…

- Oana Lis, una dintre cele mai sincere și asumate vedete de la noi a postat pe contul ei de Facebook o fotografie care le-a cam dat de gandit fanilor sai. Soția lui Viorel Lis s-a afișat intr-o ipostaza tandra cu nimeni altul decat manelistul Adrian Minune!

- Nicolae Guța este un mare cuceritor, asta e sigur! Multe domnișoare i-au trecut manelistului prin pat, iar acest lucru i-a adus manelistului notorietate, fiind considerat un adevarat Don Juan al showbizului.