Adrian Mihalcea: „Jucăm pentru banii din Cupă!” Cu Adrian Mihalcea pe banca, FC Buzau termina anul pe loc de play-off și viseaza ca din sezonul urmator sa se bata cu Rapid și FCSB in Liga 1. In Cupa Romaniei echipa nu are șanse sa mearga mai departe, dar mirajul banilor ii anima pe fotbaliștii buzoieni. Baieții lui Mihalcea au terminat anul pe locul 6, loc de play-off, iar maine vor juca ultima partida din 2022, meciul de Cupa cu Oțelul! “Din pacate nu mai avem nicio șansa de calificare, pierzand primele doua partide, mai ramane cea financiara. Daca reușim sa facem egal sau sa caștigam vom primi un bonus de la sponsorul competiției. Pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii lui FCSB au fost moi in meciul cu U Cluj, au aratat ca niște fotbaliști neantrenați și au pierdut cu 1-2. Dupa numai o saptamana, ei au dominat-o pe Rapid și au caștigat clar derby-ul, cu 3-1, dupa 90 de minute in care șase fotbaliști ai lui Pintilii au alergat mai mult de zece kilometri fiecare.…

- FCU Craiova nu a reușit sa obțina nimic din deplasarea de luni seara, de pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu, contra campioanei CFR Cluj, ultima din cadrul etapei a 17-a din Superliga. Ardelenii s-au impus cu 3-1, la capatul unui joc controlat și cu destule ocazii frumoase de ambele parți. Gazdele…

- Rapid a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-1. Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul giuleștenilor, crede ca victoria formației lui a fost perfect meritata. Rapid a beneficiat de un penalty gratuit in minutul 72 al meciului cu CFR Cluj. Adrian Mutu crede ca giuleștenii ar fi meritat oricum sa caștige…

- Mario Camora (35 de ani), capitanul campioanei CFR Cluj, a fost internat de urgența in aceasta seara la Spitalul Universitar din București. Fundașul stanga portughez este suspect de apendicita. In ziua premergatoare derby-ului cu Rapid, din Giulești, Mario Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte…

- Lupta la titlu in Superliga pare sa fie una ce se va da in trei in acest sezon (Farul, Rapid, CFR Cluj), insa doar campioana en-titre face parte din formațiile care s-au luptat pentru campionat in ultimii ani.

- Cristian Balaj (51 de ani), președintele lui CFR Cluj, susține ca Slavia Praga s-a declarat interesata de atacantul Emmanuel Yeboah (19 ani). Emmanuel Yeboah a evoluat 76 de minute in victoria obținuta de CFR Cluj pe terenul Slaviei Praga, 1-0, in runda cu numarul 3 a grupei G din Conference League.…

- Noul format, destul de alambicat, al competitiei K.O. aduce bucuri microbistilor din Timis. Singura echipa banateana calificata in grupele noului format al Cupei Romaniei – CSC Dumbravita – „a prins” adversare atractive pe teren propriu. Rapid si CFR Cluj, ambele echipe cu pretentii la titlul SuperLigii,…

- Adrian Mutu a fost operat de urgența, dupa ce a suferit o criza de apendicita. FC Rapid a anuntat ca antrenorul este in stare buna dupa intervenție. Intr-un mesaj postat pe Facebook, clubul FC Rapid a anunțat ca antrenorul principal al echipei a fost operat de urgența dupa o criza de apendicita. “Adrian…