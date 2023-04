Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Fundația Art Encounters, inființata și prezidata de antreprenorul timișorean Ovidiu Șandor, va invita la expoziția Adrian Ghenie, Corpul imposibil (The Impossible Body), care va conține o noua serie de desene și cateva picturi, create special pentru acesta expoziție și expuse in premiera…

- Betty Salam nu are nevoie de prea multe prezentari. Este fiica lui Florin Salam, dar este și cunoscuta ca fiind o cantareața din Romania. Chiar daca, in prezent, fiica manelistului a luat o pauza de la cariera ei artistica, aceasta a dezvaluit ca se pregatește sa revina in forța cu un nou proiect. De…

- Arta sub toate formele si in cele mai neasteptate locuri, la Timisoara, in weekendul de debut al Capitalei Culturale Europene. Papusile au umplut din nou strazile, muzeele au fost pline de vizitatori, pana si tramvaiele au capatat farmec si spun povesti ce trebuie decodificate.

- Festivalul Neversea are loc intre 6 și 9 iulie, in Constanța. Alok, Don Diablo, Morten, Salvatore Gannaci și Timmy Trumpet sunt primii headlineri internaționali anunțați pentru cea de-a 5-a ediție Neversea.

- Platforma specializata Tudor Art a publicat totul celor mai bine vanduti artisti romani la licitatiile de arta din Romania, unde pictorul Nicolae Tonitza este lider, cu vanzari de peste jumatate de milion de euro.

- Organizația Carmistin reprezinta la momentul actual unul dintre cei mai importanți piloni din industria carnii, fiind totodata un punct de referința pe piața agroalimentara romaneasca. Carmistin - Un punct de referința in industria agroalimentara romaneascaInca de la inființare, compania condusa de…

