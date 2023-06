Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, in sala sporturilor Horia Demian, au avut loc Campionatele Naționale de Powerlifting Clasic și Echipat 2023. A fost cea mai mare competiție naționala de profil și este pentru prima data cand evenimentul se desfașoara la Cluj-Napoca. Cluj Crusaders, singurul club de powerlifting din…

- O fetița de 4 ani a ramas blocata intr-un autoturism pe strada Alverna din municipiul Cluj-Napoca. Parinții au alertat pompierii. Potrivit ISU Cluj este vorba de o fetița de 4 ani care s-a blocat accidental in mașina. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente…

- IPJ Cluj relateaza pe rețelele de socializare o intamplare draguța petrecuta pe o strada din Cluj-Napoca marți dimineața. Poliția Animalelor a intervenit pentru a „escorta” o familie de rațuște „blocata „O apariție neașteptata in cursul dimineții prin traficul aglomerat din municipiul Cluj-Napoca. 10…

- Au mai ramas mai puțin de doua saptamani pana la Zilele Clujului. Intre 18 și 21 mai 2023, in mai multe locații din municipiul Cluj-Napoca, vor avea loc concerte, expoziții, targuri, workshop-uri, parade și multe altele. „Timp de 4 zile, sarbatorim comunitatea clujeana cu peste 100 de activitați in…

- Asociația Judeteana a Pescarilor Sportivi Cluj in parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, Primaria Cluj și RADP Cluj, organizeaza in data de 1 iunie 2023, pe lacul I Gheorgheni din Cluj-Napoca, un concurs de pescuit staționar cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Participarea este…

- Gradina Botanica din Cluj-Napoca funcționeaza cu program normal și in perioada sarbatorilor de Paște. Așa ca azi și maine, intre orele 9.00-19.00, cei care vor sa faca o vizita, se pot bucura de magnoliile inflorite (atenție: ultimele bilete se pot achiziționa pana la ora 18.00). ”Sunt puține lucruri…

- Un biciclist care efectueaza servicii de curierat alimentar a fost lovit azi in sensul giratoriu situat in aproliere de Iulius Mall, in Cluj-Napoca. „A intervenit o ambulanța SMURD de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca. Paramedicii au acordat prim ajutor calificat unui barbat, pe care l-au transportat ulterior…

- Incepand de luni 27 martie 2023, compania aeriana romaneasca AirConnect va zbura regulat de pe Aeroportul ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca la Budapesta. Conform site-ului companiei AirConnect, timp de doua saptamani, o parte din zboruri printre care și cel dintre Cluj-Napoca și Budapesta și retur, va fi…