Adrian Despot: „Răfuiala mea se duce cu legislatorii și cu comunicatorii Guvernului” Artistul Adrian Despot a criticat modul in care autoritațile au comunicat in campania de vaccinare. Lipsa abilitaților de comunicare ar fi – in opinia artistului – unul dintre principalele motive care au dus la eșecul vaccinarii in Romania. „Rafuiala mea se duce cu legislatorii și cu comunicatorii Guvernului, care parca lipsesc cu desavarșire. Eu pun rata vaccinarii pe seama incompetenței Guvernului de a comunica necesitatea vaccinarii in sine. Ei nu au reușit sa convinga poporul roman sa se vaccineze. Este failul lor. Au incercat in diverse forme, diverse campanii total nestralucite, dar nu au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

