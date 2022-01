Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Covasnianu, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a estimat un calendar pentru obținerea acordului de mediu in cazul sectorului montan al autostrazii A8, un pas procedural foarte important in demersul de aprobare a investiției. Este vorba despre acele secțiuni de autostrada care…

- Fostul secretar de stat in ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu, anunta ca s-au facut pasi importanti pentru obtinerea acordului de mediu pentru sectorul montan al autostrazii A8. Vezi mai jos postarea lui Adrian Covasnianu: CALENDAR ESTIMATIV pentru OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU sectorul…

- 8.600 de noi infectari sunt anunțate astazi, depistate in 61.677 de teste. Cel mai recent bilanț aduce, totodata, 44 de decese noi. La ATI sunt internați in prezent 417 bolnavi COVID.Numarul cazurilor noi, 8.600, cu 261 mai puțin decat in ziua anterioara. 506 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale…

- "Situație specifica sfarșitului de toamna, in care este mai cald la deal și la munte, cu temepraturi mult mai ridicate fața de normal, și astazi valori termice de 10 grade in zonele montane, in vreme ce in zonele joase de relief, la campie și pe vai (...) apar aceste inversiuni de temeperatura. Temperatura,…

- As many as 489 patients infected with SARS-CoV-2 have died in in the last 24 hours, including 55 prior to the reference interval, the Strategic Communication Group (GCS) announced on Thursday, Agerpres informs. The 55 deaths that occurred prior to the reference interval were registered in…