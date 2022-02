Stiri pe aceeasi tema

- „Va anunt ca am inceput schema de ajutoare de stat pentru perioada 2022 - 2027, cu accentul mai ales pe zonele care au fost mai putin dezvoltate si zona de nord-est a Romaniei este una dintre zonele care are nevoie ca de aer de investitii. (...) Important este ca in primul trimestru al acestui an, din…

- Președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Simion Hancescu, a criticat luni ordonanța de urgența care prevede o creștere de doar 60 de lei pentru angajații din educație, numind suma una prea mica raportat la scumpirile din piața și nivelul de salarizare din invațamant, relateaza…

- Pot sa va spun ca bugetul pe 2022 este construit pe investiții de 7% din PIB, a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, la finalul ședinței de Guvern de vineri în care s-a adoptat Ordonanța-trenuleț, despre care HotNews.ro a scris în aceasta dimineața (adica varianta noua). “Pot…

- Romania va avea in urmatorii 4 ani un buget de investitii, coroborat fonduri europene, PNRR si fonduri publice, pe care nu l-a avut niciodata in istorie, a afirmat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Din perspectiva finantarii, statul roman nu va avea nicio problema sa rezolve finantarea.…

- Bogdan Dragoi, fost ministru al Finanțelor, directorul general și președintele Consiliului de Administrație (CA) al SIF Banat – Crișana (SIF1) este acuzat de mai mulți investitori ca a folosit banii SIF1 pentru a obține “control” și asupra SIF Muntenia (SIF4) și SIF Oltenia (SIF5), acuzand un conflict…