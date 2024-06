Stiri pe aceeasi tema

- Prim-divizionara de baschet SCM Timisoara va continua cu același staff tehnic pe care l-a avut in sezonul 2023/2024. Dragan Petricevic va fi antrenor principal, avand un contract in derulare. El va incepe al treisprezecelea sezon in baschetul timișorean, in trei mandate: primul a fost intre 2006 și…

- „Leii din Banat” au anuntat prima mutare a verii. SCM Timisoara l-a inregimentat pe baschetbalistul croat Josip Bilinovac, care a evoluat ultima data la Rapid Bucuresti. In varsta de 33 de ani, Bilinovac acopera pozițiile 2 și 1, are 1.91 m inalțime) si in campionatul 2023-2024 a jucat in 28 de partide…

- „Leii din Banat” au castigat vineri seara primul joc din seria pentru locurile 13-14 cu nou promovata din Oltenia. A fost 88-73 pentru SCM Timisoara pe terenul celor de la CS Valcea 1924, intr-un joc in care Dragan Petricevic a debutat un tanar din propria pepiniera si a oferit mai multe minute jucatorilor…

- „Leii din Banat” au cedat cu 0-2 in seria de clasament cu oltenii pentru zona locurilor 11-14. Dupa ce a pierdut prima mansa in deplasare, ieri, SCM Timisoara a fost invinsa si acasa de SCMU Craiova, scor 61-84. Infrangerile pe linie pentru echipele de seniori din Timisoara au continuat si dupa weekend.…

- „Leii din Banat” mai joaca in acest sezon doar pentru pozitionarea finala in partea a doua a clasamentului. Ieri, SCM Timisoara a cedat in deplasare, scor 80-87, pe terenul celor de la SCMU Craiova. Urmatorul duel e in Banat si se joaca in sistemul cel mai bun din trei jocuri. Dupa ce au scapat de […]…

- SCM Timisoara a obtinut victoria in sala „Victoria”, din Arad, unde a fost nevoita sa mearga „in exil” temporar in Liga Nationala. „Leii” s-au impus cu 72-65 in fata celor de la CSM Petrolul Ploiesti in meciul 1 din seria in sistem „cel mai bun din trei jocuri” a zonei locurilor 11-18. Alb-violetii…

- SCM Timisoara nu a fost scutita de o noua deplasare lunga dupa turneul Final 4 al Alpe Adria Cup din Austria. Ieri seara „leii” au jucat un nou meci, de aceasta data in campionat pe terenul lui CSM Ploiesti. Gazdele, evident mai proaspete, s-au impus cu 69-58. Alb-violetii au jucat marti si miercuri…