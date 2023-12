Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a precizat ca vineri se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, cu o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. Pe de alta parte, alte 1,4 miliarde de euro vor mai ajunge in Romania prin Repower EU, a mai anunțat ministrul Adrian Caciu.Cererea de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, susține ca, vineri, se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, aceasta avand o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. De asemenea, prin Repower EU vor mai ajunge 1,4 miliarde de euro in Romania.”Peste 6,5 miliarde de euro rambursari de fonduri…

- Premierul Marcel Ciolacu: Vom transmite vineri, 15 decembrie, cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, marți, reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Reziliența, structura de lucru…

- Romania este un beneficiar net de fonduri europene, iar de la aderare si pana in prezent are un sold excedentar de 60 de miliarde de euro, a declarat, ieri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, potrivit Agerpres. “Romania, din punctul meu…

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…

- Cererea de plata numarul 3 pentru banii din Planul National de Redresare si Rezilienta se poate depune doar dupa ce Comisia Europeana aproba PNRR revizuit, a afirmat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu.