- CEO al CITR va releva in ce domenii ale economiei sunt cele mai mari dificultati, care este performanta companiilor de impact, ce probleme au si cum este afectata capacitatea lor de a genera profit pe termen lung si va mai vorbi despre asa-numitele “zombi economics”. Paul-Dieter Carlanaru este din 2022…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei venitul pe care trebuie sa-l…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, spune ca seful de la Finante ar trebui sa vina cu un impact bugetar care sa arate daca este posibila eliminarea impozitarii pensiilor mici.

- Intr-o declarație recenta, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a evidențiat necesitatea unei actualizari importante in sistemul de vouchere sociale din Romania. Modificarea este determinata de creșterea plafonului de venit pentru eligibilitatea la voucherele sociale, de la…

- Mai mulți romani vor beneficia de vouchere sociale. Anunțul vine din partea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat, duminica, la Alba Iulia, ca este necesara o actualizare a bazei de date a persoanelor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca Ministerul Transporturilor, cel al Finantelor Publice si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) sunt ”performeri” in ceea ce priveste cheltuirea de fonduri primite prin Planul National de Redresare si Rezilienta…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a confirmat pentru bugetul.ro ca suma de 250 de lei a fost deja virata pe cardurile beneficiarilor.Banii sunt acordați de Guvernul prin programul „Sprijin pentru Romania”, pentru achiziționarea de alimente și mese calde.De acest ajutor beneficiaza,…