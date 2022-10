Stiri pe aceeasi tema

- Varianta finala a Planului National Strategic 2023-2027 al Romaniei, dupa operarea si integrarea tuturor observatiilor formulate de Comisia Europeana, a fost transmisa oficial Comisiei Europene, prin sistemul electronic pentru schimbul securizat de informatii, in 18 octombrie 2022.

- Fermierii romani au beneficiat de sume importante de sprijin pentru a-și putea desfașura activitatea. In mai puțin de un an de zile, doar prin intermediul APIA, peste 3 miliarde de euro au intrat in conturile fermierilor din țara noastra. „Activitatea fermierilor din Romania, cei care asigura hrana…

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care se subvenționeaza acciza pentru motorina folosita in agricultura. Este vorba despre o schema de ajutor prin care agricultorii romani sunt ajutați sa faca fața scumpirilor carburanților utilizați pentru muncile agricole. „Fermierii romani au parte de…

- Deputatul PSD de Arad, Adrian Alda, arata ca in Romania se pune baza pe pregatirea la cele mai inalte standarde a personalului care lucreaza in agricultura. Acest lucru este posibil deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…

- Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat cu Romania, document strategic prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.Documentul prevede o alocare totala de 45,1 miliarde euro constituita din Fondul…

- Comisia Europeana a anunțat, luni, aprobarea Acordului de Parteneriat cu Romania, document strategic național prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. Documentul prevede o alocare totala constituita din Fondul…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca Romania a reusit sa atraga noi fonduri comunitare in baza unui nou acord incheiat cu reprezentantii Comisiei Europene. Deputatul iesean arata ca pentru perioada 2021-2027, legat de sprijinirea politicii de coeziune, vor ajunge in Romania circa 31,5 miliarde…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, luni, decizia Comisiei Europene de actualizare a Acordului de parteneriat, afirmand ca reprezinta un semnal „de incredere” si „de sustinere” a prioritatilor Romaniei, tara noastra urmand sa beneficieze, pana in 2027, de 31,5 miliarde de euro fonduri europene din Politica…