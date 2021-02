Adolescentul de 16 ani, ranit in explozia de aseara din capitala, va ramine in spital cel puțin trei saptamini. Contactat de IPN, șeful Secției combustii a Spitalului pentru Copii „Emilian Coțaga”, Igor Calmațui, a precizat ca pacientul este in stare de gravitate medie, are arsuri termice de gradul I, II și III, pe fața și miini, scrie IPN. Precizam ca explozia s-a produs pe 22 februarie seara