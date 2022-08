Stiri pe aceeasi tema

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- O mai țineți minte pe Dana Marijuana? „Cea mai fidela fata”, potrivit denumirii unei piese lansate in anul 1999, cand și-a facut debutul, continua sa investeasca in talentul sau artistic. Dana Marijuana a lansat o piesa noua, vineri, 8 iulie. In ea, cantareața vorbește despre sentimentul de iubire suprema.…

- Gryffin face echipa cu MØ pentru single-ul “Reckless”. Producția inovatoare a lui Gryffin pentru piesa electronic-pop captivanta ofera posibilitațile unui romantism care arde rapid, livrat evocator de apreciata cantareața daneza. Piesa idilica se refera la imbrațișarea momentului, un sentiment pe care…

- Dupa ce a facut furori cu cel mai recent single – „Florile Tale” – Nicole Cherry iși continua procesul de maturizare muzicala cu cel mai nou single – „Ce Vrea o Femeie”. Piesa marcheaza o noua etapa in cariera sa artistica, o maturizare de la fetița cu codițe impletite ce vorbea despre vara și rochițe,…

- Dupa ce au lucrat impreuna acum opt ani la piesa “Doar Tu” și au avut succes, iata ca Ralflo și Simona Nae au repetat aceasta experiența. Cei doi interpreți care au stiluri muzicale diferite au intrat din nou in studioul de inregistrari și au colaborat pentru piesa “Ca Va”, la care au filmat și un videoclip…

- Daca va era dor de o piesa buna și un videoclip pe cinste atunci “Shot-uri de iubire”, piesa scoasa de Sprint Music este exact ce trebuie. Pentru ca atat single-ul celor de la 2NormaL cat și videoclipul regizat de Claudiu Stan este fix ce trebuie intr-o zi torida de vara de pus pe repeat. Daca vrei…

- Theo Rose și Bogdan de la Ploiești nu mai au nevoie de nicio prezentare. De ceva vreme, cei doi colaboreaza impreuna pentru mai multe melodii care ajung sa fie fredonate de cei care rezoneaza cu muzica lor. Cei doi strang sute de mii de vizualizari pe rețelele de socializare. De aceasta data au interpretat…

- Adrian Petrache lanseaza sub egida Sprint Music piesa “Ultimii bani”. Producția se anunța a fi una de succes, muzica ii aparține lui Ralflo, textul lui Adrian Petrache și Ralflo, iar videoclipul este realizat by Kutarescu! Mesajul piesei este unul cat se poate de pozitiv: “Sa te bucuri de ceea ce simți…