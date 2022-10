Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș.* In data de 29.08.2022, in jurul orei 13:00, APAVALOAE SARA REBECA, in timp ce se afla cu bunica sa in Piața Traian din Timișoara,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Timiș fac verificari pentru gasirea unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din Timișoara. Ieri, in jurul orei 21:00, Vas Beatrix Roszalinda ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai…

- *Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș.* In data de 26.08.2022, in jurul orei 21:00, VAS BEATRIX ROSZALINDA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Timișoara,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 37 de ani, disparut din Timișoara. „In data de 25 august, Almași Ovidiu-Sergiu ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, județul Timiș, iar pana in prezent nu a mai…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore,a in varsta de 15 ani, disparuta din localitatea Chișoda, județul Timiș. „In noaptea de 31 iulie spre 1 august 2022, Ferenți Andreea-Daniela ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta o minora, in varsta de 14 ani, disparuta din Tomnatic, județul Timiș. Marti, 19 iulie, TUDOSI CRISTIANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,65 metri, 70…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 de ani, disparuta din Tomnatic, județul Timiș. La data de 19 iulie, TUDOSI CRISTIANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, iar pana in prezent nu a mai…