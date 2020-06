Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Monica Anton, fost viceprimar de Piatra-Neamț și aparator al colonelului de Jandarmi Sebastian Cucos, a incetat din viața astazi, 31 mai, in casa ei din comuna Alexandru cel Bun, la doar 49 de ani, informeaza presa locala. Ea a fost gasita cazuta, cu fața in jos, iar soțul a chemat ambulanța.…

- Informații cheie despre studenta din Uganda gasita moarta intr-un camin studențesc din Timișoara. Ziarul de Vest scrie ca Mercy Kajuma Birungi era nepoata unui demnitar din Uganda.Citește și: TRAGEDIE Accident cu ȘAPTE victime - Doi romani au MURIT, in microbuzul care ii ducea la munca, in…

- Noi detalii in cazul Denisei Unchiașu, copila de 15 ani gasita in padure. Adolescenta a fost gasita moarta in padure, dupa ce le-a spus parinților ca merge sa-și cumpere o inghețata. Ce a facut, de fapt, copila inainte sa-și dea ultima suflare? Parinții nu cred deloc in varianta sinuciderii!

- Mirabela Dauer (73 de ani), una dintre cantarețele in mare voga in anii ’70 – ’80, și-a facut cont pe Tik Tok , o rețea de socializare cu mare succes in randul adolescenților. Artista a adunat deja peste 4.500 de aprecieri și 1.400 de urmaritori și a transmis urmatorul mesaj: „Buna dragii mei. Ne-am…

- Tragedie fara margini in familia unei romance din Italia. Fiica femeii, in varsta de trei ani, a fost gasita fara suflare intr-o piscina situata la o distanța de doi kilometri de locuința.

- Alba Maruri, o femeie in varsta de 74 de ani din Ecuador, a devenit cunoscuta in toata lumea fara voia ei, dupa ce medicii dintr-un spital din Guayaquil, acolo unde a fost internata dupa ce a facut coronavirus, au declarat-o moarta.