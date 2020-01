Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 16 ani a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost muscat de fata de un porc mistret, pe cand se afla la vanatoare. Managerul unitatii medicale, prof. dr. Carmen Dorobat, a precizat ca adolescentul se afla acum internat in spital, pentru mai multe investigatii: Este…

- Victimele petardelor continua sa umple salile Unitatii de Primire Urgente a Spitalului Clinic „Sfantul Spiridon" si la apraope o saptamana dupa revelion. In cursul zilei de ieri, la UPU s-a prezentat o femeie care acuza dureri mari la piciorul drept. Elena B., de 63 de ani, le-a declarat medicilor ca,…

- „Pacientul, un barbat de 51 de ani, victima a unui accident rutier, a fost adus la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului «Sfantul Spiridon» resuscitat. Prezenta traumatism cranio-cerebral major cu plaga scalpata sangeranda, traumatism toraco-abdominal, pneumotorax stang, traumatism de bazin, fractura…

- O filmare șocanta a aparut in spațiul public, in care un terorist striga „Allahu Akbar”, iar apoi atata in mod brutal un cuplu, chiar de Anul Nou. Incidentul dramatic s-a petrecut in iarna anului...

- Dupa opt ani, dar si dupa alte 12 zile numarate de la inaugurare pana ieri, Clinica Marelui Ars de la Iasi este apta sa-si primeasca pacientii. Cel putin asa declara reprezentantii Spitalului Clinic „Sfantul Spiridon", care au dat asigurari ieri ca bolnavii care sunt diagnosticati cu arsuri si care…

- Un barbat in varsta de circa 30 de ani, care pazea o cireada de vaci la marginea unei paduri situate la limita dintre comunele Vidra si Vizantea, a fost muscat de urs, miercuri seara, potrivit reprezentantilor Primariei Vidra. ‘Incidentul s-a produs intr-o zona izolata din comuna Vidra, la limita cu…

- "Miercuri seara, la ora 20,37, ISU Vrancea a emis un mesaj RO-ALERT catre locuitorii satului Viisoara, comuna Vidra, prin care a fost semnalata prezenta unui urs in zona", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu. In cursul serii de miercuri, la numarul…