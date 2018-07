Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 84 de ani conduce, luni, un autoturism Matiz inmatriculat in Bacau dinspre Giurgeni catre Harsova. La un moment dat, in zona Giurgeni, conducatorul auto a pierdut controlul autovehicului, masina…

- Clipe de coșmar la miezul nopții în localitatea Vulcanești. Un individ în vârsta de 45 de ani, fiind în stare de ebrietate a intrat pe geamul locuinței fostei sale profesoara, în vârsta de 69 de ani și a violat-o. Potrivit poliției, cazul…

- Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de inselaciune a fost identificat de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de inselaciune, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat un tanar, in varsta de 20…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui ANDREI RAZVAN VASILIU, in varsta de 17 ani, din Municipiul Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 29 mai a.c., acesta a plecat de la Adapostul de zi si noapte pentru copiii strazii, din municipul Constanta, fara a reveni…

- Patru persoane din judetul Prahova au depus sesizari la Politie susținand ca au fost inselate de catre indivizi care au pretins ca vor sa dea pomana pentru morti. Polițiștii fac percheziții la domiciile a trei suspecți, miercuri, și au stabilit un prejudiciu de 60.000 de lei.

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Radauți, Razvan Miftodi, este cautat de politie dupa ce a plecat de la domicilu pe 12 mai si nu a mai revenit.Barbatul are 1,64 m, 64 kg, constituție robusta, ochi verzi.La data plecarii, acesta era imbracat cu un tricou de culoare alba cu imprimeu ...

- Politistii din Prahova au inceput o ancheta dupa ce familia unui baietel de 2 ani, din comuna Plaiul Campinii, a sunat, vineri, la Ambulanta si a anuntat ca baiatul a fost violat. Medicii l-au gasit pe copil agitat si cu varsaturi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul s-a produs luni dimineața in jurul orei 9.40 pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. O femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni a fost lovita un autoturism marca Opel Vectra de culoare gri metalizat. Conducator auto si-a continuat apoi deplasarea, parasind locul accidentului,…