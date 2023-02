Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat de violarea unui tanar de 20 de ani, informeaza, sambata, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Tanarul de 20 de ani a reclamat la poliție faptul ca a fost victima unui viol.

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de o femeie la spalatorie, a informat, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, citat de Agerpres. Politistii au fost sesizati de o femeie de 56 de ani, din…

- V. S. Judecatoria Valenii de Munte a schimbat incadrarea juridica in dosarul barbatului din Slanic trimis in fața instanței in luna martie 2022, dupa ce, pe data de 1 februarie a anului trecut, și-ar fi lovit concubina și, ulterior, ar fi abandonat-o pe un teren din apropierea locuinței. La final de…

- Un detinut de la Penitenciarul Bucuresti-Jilava este cautat de autoritati intrucat nu s-a prezentat, miercuri, la ora stabilita, la unitatea de detentie, dupa ce a avut o permisiune de iesire. Barbatul are 31 de ani si a fost condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare pentru talharie calificata.…

- F.T. Agentii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au instituit, marti, mai multe filtre rutiere pe raza orașului Valenii de Munte și a comunelor Drajna, Gura Vitioarei, Magurele și Teișani, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, in atenția lor fiind…

- Niculae Badalau a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și va ramane in spatele gratiilor, au decis judecatorii Curții de Apel București. Avocații lui Badalau au facut contestație impotriva arestului preventiv. Niculae Badalau, vicepreședintele Curții de Conturi, a fost arestat pentru 30 de zile,…

- Dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare pentru fiul lui Mircea Corbu, primarul din Bușteni, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din localitate. Politistii din cadrul Politiei statiunii Busteni au fost sesizati de catre un barbat din oras despre faptul ca la un imobil…