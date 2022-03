In vara lui 2020, administratorul unei firme de asigurari era luat pe sus de mascați. Acesta a fost ”tot dupa gratii și acasa”, acum ajungand pe mana instabței din Maramureș. DETALII din dosar: In 17 august 2020, mascații descindeau la patru domicilii. Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns in fața instanței de judecata. Infracțiunea? Furt informatic. Mai exact, un barbat din Șintereag, care se ocupa de asigurari, și-a vandut baza de date unui..cunoscut. Doar ca ulterior, a accesat aceasta baza de date, ilegal, și a furat clientela. SCANDAL in Asigurari: Reținut de DIICOT dupa ce…