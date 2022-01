Administratorii pârtiilor din Păltiniș se plâng de cea mai ciudată iarnă din ultimii zece ani Reprezentantii celui mai mare complex de partii din statiunea Paltinis se plang ca au probleme din cauza caldurii pentru a asigura cele mai bune conditii schiorilor si spun ca “este cea mai ciudata iarna din ultimii zece ani”. “Ziua e toamna, noaptea vine iarna. Cam asa se schimba anotimpurile sus la munte in ultimele zile, in cea mai ciudata iarna din ultimii zece ani. Desi conditiile in timpul zilei nu sunt chiar cele pe care le dorim, seara e alta poveste. Dupa ora 17,00 temperaturile scad usor, zapada se intareste, iar schiatul redevine o placere. Pana in 8 ianuarie, instalatiile de nocturna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

