Administrațiile locale, sub lupa prefecturii CARAȘ-SEVERIN – Aproape 23.000 de acte verificate in 2022, dintre care 77 au fost atacate in instanța. 6.700 dintre acestea sunt acte ale consiliilor locale și aproape 16.000 sunt dispoziții ale Consiliului Județean sau primariilor din județ, cele 77 atacate in instanța fiind anulate de aceasta! In 2022, Instituția Prefectului (IP) a intocmit zece rapoarte privind situația actelor administrative ale autoritaților locale și 45 de atenționari catre secretarii generali ai UAT-urilor, cu privire la respectarea obligației de a comunica, in termen de zece zile lucratoare, actele emise sau adoptate.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Prefectul Radu Roca s-a deplasat, luni, la Turt, pentru a analiza situatia aparuta in zona in urma alunecarilor de teren ce au afectat patru case de pe strada Dambeni. El s-a intalnit, la fata locului, cu primarul comunei Turt, Ioan Irime, cu directorul societatii de apa - canal, Apaserv Satu Mare,…

- Conducerea Primariei Radauți a sesizat Poliția Economica și Corpul de Control al Prefecturii, dupa ce a constatat neregului in cazul decontarilor pentru cazarea refugiaților. In acte, municipiul gazduia peste 400 de refugiați cazați in casele localnicilor, in realitate fiind puțin peste 150, conform…

- Conducerea Primariei Radauți a sesizat Poliția Economica și Corpul de Control al Prefecturii, dupa ce a constatat, in urma unor verificari, ca situația scriptica a decontarilor pentru cazarea refugiaților nu batea cu realitatea din teren.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a declarat joi, la Deva, ca impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, si cu alti parlamentari a depus un proiect de lege prin care se prevede ca 30% dintre candidatii de pe listele la alegerile locale…

- Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis sanctionarea clubului CFR Cluj pentru comportamentul suporterilor la meciul din 13 octombrie cu Slavia Praga, din Conference League. CFR Cluj a primit o amenda de 10.000 de euro si o pedeapsa constand in inchiderea partiala (cel putin 2.000 de locuri)…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a efectuat marți, 1 noiembrie, o noua vizita in Portul Constanța. Cu acest prilej el a prezentat valoarea creanțelor pe care Portul le are de incasat

- Gabriel Paraschiv, de la Corpul de Control al Prefecturii Bacau, a picat „alcooltestul” și a fost schimbat din funcție. Funcționarul ar fi agresat verbal unul dintre polițiștii care l-au condus la spital pentru prelevarea de probe. Angajatul Prefecturii Bacau se intorcea de la Iași, unde s-a desfașurat…

- CARAȘ-SEVERIN – Primariile Obreja și Brebu refuza sa aloce 5.000 de metri patrați proiectului din care ar avea numai de caștigat! Odata alocate, aceste suprafețe ar putea fi dezmembrate, urmand sa se faca un extras CF separat, pe care sa aiba dreptul de a lucra ADI-ul din care fac parte cele doua comune.…