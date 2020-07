Stiri pe aceeasi tema

- Universitatile Harvard si Massachusetts Institute of Technology (MIT) au cerut miercuri unui tribunal federal american sa blocheze decizia administratiei Trump de a revoca vizele pentru studentii straini ale caror cursuri vor ramane online in prima parte a viitorului an universitar, informeaza AFP.…

- Universitatea Harvard și Massachusetts Institute of Technology au cerut miercuri unui tribunal federal sa blocheze decizia administrației Trump de a interzice studenților, revocându-le vizele, sa ramâna în Statele Unite daca universitațile susțin cursuri online din septembrie, relateaza…

