Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca, in contextul informatiilor din presa care vizeaza modalitatea de acordare a unei comunicari online la nivelul unei unitati penitenciare subordonate, a solicitat administratiei locului de detinere documentarul in baza caruia a fost aprobata exercitarea dreptului. Precizarile vin in contextul in care presa a relatat ca Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, aflat in detentie, a realizat cu fostul lider al PSD un interviu amplu, care ar urma sa fie difuzat la un post de televiziune. "In contextul dezbaterilor publice care…