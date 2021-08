Administrația județeană din Timiș caută firmă IT ca să facă economie de hârtie și timp. Când este licitația In viitor, angajații Consiliului Județean Timiș iși vor desfașura mult mai ușor activitatea și nu vor mai fi nevoiți sa plimbe „hartii” prin sediul instituției. In acest sens, CJT a lansat o licitație publica prin care și-a propus sa gaseasca o firma specializata in tehnologia informației, care sa creeze și sa implementeze o platforma digitala. […] Articolul Administrația județeana din Timiș cauta firma IT ca sa faca economie de hartie și timp. Cand este licitația a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

