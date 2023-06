Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca a publicat, pe site-ul institutiei, noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Plus si Rabla Clasic. Astfel, au fost aprobate 455 de dosare si o contestatie la Rabla Clasic, respectiv 11 contestatii la Rabla Plus. Administratia Fondului…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, in urma ședinței comitetului de Avizare din 15.05.2023. Pentru „Programul Rabla Clasic” au fost aprobate 455 dosare pentru 890 autovehicule și 24 motociclete și 1 contestație…

- Noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Plus si Rabla Clasic au fost publicate pe site-ul AFM. Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in urma sedintei comitetului de Avizare din 28.04.2023. Pentru…

- Potrivit unui comunbicat de presa transmis de AFM, pentru ”Programul Rabla Clasic” au fost aprobate 548 dosare pentru 1.027 autovehicule si 20 motociclete. In cadrul ”Programului Rabla Plus” a fost publicata o noua lista care contine 739 dosare acceptate pentru 1.390 ecotichete. De asemenea, AFM…

- Noi dosare de finantare pentru ”Rabla Clasic” si ”Rabla Plus” au fost aprobate de AFM. Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, vineri, 548 de dosare de finantare pentru Programul „Rabla Clasic”. De asemenea, au fost aprobate si 739 de dosare pentru „Rabla Plus”. Finantarea aprobata in programul…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Plus, Rabla Clasic si Iluminat Public, in urma sedintei comitetului de Avizare din 12 aprilie 2023.Astfel, in cadrul "Programului Rabla Plus" a fost publicata o noua lista care contine 633…

- Rabla Plus, Rabla Clasic si Iluminat Public 2023: LISTA cu sute de dosare aprobate, publicata de AFM Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Plus, Rabla Clasic si Iluminat Public, in urma sedintei comitetului de Avizare din 12 aprilie…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand din 24 martie, la ora 10:00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul…