”515 solicitanti s-au inscris in etapa a doua a Programului Iluminat Public 2022 Administratia Fondului pentru Mediu a lansat in data de 30 decembrie 2022, cea de-a doua sesiune de inscriere a solicitantilor unitati administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras sau municipiu in cadrul Programului Iluminat Public. Intr-o saptamana de la lansare, bugetul alocat a fost rezervat integral”, anunta AFM. ”Faptul ca bugetele alocate pentru cele doua editii ale programului au fost epuizate intr-un timp atat de scurt, ne confirma inca o data faptul ca exista un interes deosebit de mare din…