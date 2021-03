Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden le ofera palestinienilor un ajutor de 15 milioane de dolari in lupta impotriva COVID-19 in Cisiordania si Fasia Gaza, a transmis joi Departamentul de Stat intr-un comunicat, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Fondurile, care vin de la Agentia…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Biden va fi insotit la Tokyo si Seul de ministrul…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Foto: (c) KEVIN DIETSCH POOL / EPA Biden va fi insotit…

- Departamentul american de Justitie a pus sub acuzare peste 300 de persoane in urma violentelor produse la Capitoliul din Washington de catre sustinatorii presedintelui Donald Trump. Cel putin 280 dintre acestea au fost arestate, a declarat vineri procurorul general adjunct in exercitiu, John Carlin,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a informat in prealabil Israelul cu privire la anuntarea faptului ca este pregatita sa negocieze cu Iranul o revenire la respectarea atat de catre Washington, cat si de catre Teheran, a angajamentelor pe care si le-au asumat prin Acordul de la Viena din…

- Washingtonul a anuntat ca a avut consultari in comun cu Japonia si Coreea de Sud, aliati de multe ori in dezacord, intr-un moment in care presedintele Joe Biden analizeaza strategia de adoptat fata de Coreea de Nord, noteaza AFP. Diplomatul american Sung Kim si omologii sai au promis, intr-o videoconferinta,…

- Un oficial din provincia chineza Xinjiang l-a acuzat, luni, pe fostul secretar de stat american Mike Pompeo ca a încercat sa afecteze relatiile Chinei cu noua administratie de la Washington prin criticile dure fata de actiunile împotriva etnicilor uiguri.Xu Guixiang, purtatorul de…

- Capitoliul din Washington a fost inchis azi, din cauza unei amenintari la adresa securitatii, anunța news.ro . Toti participantii la repetitiile pentru ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden din afara Capitoliului au fost evacuati in cladire, au afirmat martori. Ca masura preventiva din…