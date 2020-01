Adjudecam medalii oriunde ne ducem: Acestea sunt liceele care dau cei mai multi olimpici din tara

Stiri pe aceeasi tema

- Intr un clasament al Ministerului Tineretului si Sportului cu rezultatele sportivilor romani la competitiile internationale oficiale din 2019, pe primul loc se afla canotajul, cu 27 de medalii obtinute de a lungul anului in probele olimpice.Pe podium se mai situeaza halterele cu 11 medalii in probe…

- Ministerul Tineretului și Sportului a facut public un clasament al rezultatelor sportivilor romani la competițiile internaționale oficiale in 2019, iar canotajul ocupa primul loc, cu un total de 27 de medalii obținute de-a lungul anului in probele olimpice. Sfarșitul de an vine intotdeauna cu bilanțuri…

- Elevii care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile regionale și internaționale au fost premiați și de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, precum și de Agenția Naționala pentru Curriculum și Evaluare, in cadrul Galei Olimpicilor 2019. Evenimentul s-a desfașurat in incinta…

- Olimpicii romani care s-au remarcat in anul 2019 la concursurile internationale pe discipline școlare, au fost premiati, marți, in cadrul unei festivitati, la Palatul Național al Copiilor din București. Au fost recompensati cei 163 de elevi care au obținut 61 de medalii, premii și mențiuni la 14 olimpiade…

- Pe 22 și 23 noiembrie 2019, a avut loc la București prima competiție de inovație dedicata segmentului de office, eveniment care a reunit peste 100 de specialiști din industria tech și real estate. Competiția «On the fast track to futureproof» a fost organizata și dezvoltata sub umbrela strategiei de…

- Consiliul Județean Prahova va organiza, una viitoare, o noua ediție a Galei de Excelența a Invatamantului Prahovean, eveniment dedicat premierii elevilor care, pe parcursul anului 2019, au obținut rezultate deosebite la concursurile școlare și olimpiadele naționale și internaționale. Consilierii…

- Sambata, 16 noiembrie, s-a desfașurat la Reghin, Concursul Național de Dans Sportiv, Cupa Mirona (ediția a XIV-a), la care au participat peste 350 de sportivi din țara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ca in fiecare toamna, atletii clubului Pandurii reusesc sa culeaga medalii de la concursurile de final de an. Obisnuiti cu premiile la concursurile de maraton ude castigau anii trecuti numeroase medalii, gorjenii de la CS Pandurii, antrenati de Viori...