- In perioada 15 februarie – 30 martie 2022, Palatul Copiilor Sibiu, in colaborare cu Asociația „Domy Music Star‟ Sibiu, a organizat concursul online „Școala mea are talent‟. In competiție au putut fi admise „maximum 25 de gradinițe, școli sau licee din județul Sibiu și 15 gradinițe, școli sau licee din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut cateva recomandari, marti, pentru a se limita raspandirea infectarilor cu SARS-CoV-2 dupa ridicarea restrictiilor, printre care purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate si in mijloacele de transport in comun, dar si in spatiile inchise,…

- Primaria Municipiului Adjud anunța ca in perioada ianuarie 2021 – februarie 2022, Baza Sportiva din municipiu a inregistrat venituri de trei ori mai mici fața de cheltuielile de intreținere. De reținut ca, de acum, rezervarea terenurilor sportive cu acces controlat din interiorul Bazei Sportive Adjud…

- Primarul municipiului Adjud, Florin Nechifor, a conferit joi doua titluri de cetațean de onoare in cadrul unei ședințe solemne a Consiliului Local. „Primul titlu a fost conferit post-mortem celui care a fost Tabacaru Florin Liviu, in semn de recunoștința pentru curajul, daruirea și inalta ținuta morala…

- Primaria Municipiului Adjud a implementat programul conectx.net prin intermediul caruia orice operațiune desfașurata la ghișeul fizic al Serviciului Impozite și Taxe Locale se poate efectua și online. Persoanele fizice pot solicita urmatoarele documente fara semnatura electronica: Cerere pentru eliberarea…

- Primaria municipiului Adjud sprijina cetațenii orașului care locuiesc in blocuri și iși arata disponibilitatea de a reabilita energetic aceste imobile. Primarul Florin Nechifor a anunțat ca municipalitatea poate ajuta adjudenii in acest sens prin intermediul unor proiecte finanțate cu fonduri europene.…

- Primaria Municipiului Adjud este prima și, pana la aceasta data, și singura administrație publica din județul Vrancea care a pașit cu incredere in era digitalizarii, a anunțat primarul Florin Nechifor. Cu ajutorul unei conexiuni la internet și al catorva clickuri, contribuabilii adjudeni pot efectua…