- Postul tv Antena 3 ramane fara un jurnalist foarte important. Conform informațiilor Pagina de media , este vorba de jurnalista Maria Toader, realizatoarea emisiunii Income și reporter pe Guvern. Maria Toader este de 11 ani la Antena 3, dupa ce anterior a lucrat la Gandul și la Jurnalul Național. Din…

- Google l-a indepartat din funcție pe Kamau Bobb, șeful echipei Diversitate din companie, dupa ce o postare de pe blog a acestuia, datand din 2007, fost expusa public și a generat reacția dura a comunitații evreiești din SUA.

- Opozitia si dreapta radicala negociau luni conditiile unei aliante in vederea formarii unui ”Guvern al schimbarii”, care sa-l scoata pe tusa pe premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu, aflat la putere de 15 ani si pregatit sa faca totul pentru a ramane in post, relateaza AFP. Soarta lui…

- Facebook inchide pagina cu milioane de adepți pro-Israel dupa ce musulmanii radicali au atacat-o cu un discurs de ura. Fondatorul „Jerusalem Prayer Group”, Mike Evans, care a inființat in 2002 aceasta pagina cu peste 75 de milioane de adepți, a anuntat ca a fost inchisa de Facebook. Mike Evans a declarat…

- Premierul Florin Citu anunta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca vara aceasta va bifa Vama Veche de pe lista. „Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati. Doar asa revenim la all-nighters”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Florin Citu face…

- Grecia deschide din nou granițele pentru turiștii care vor sa vina in vacanța. Masura carantinei nu va mai fi obligatorie incepand de astazi. Turiștii din UE si din alte cinci tari nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina cand ajung in Grecia. Pana acum, cetațenii care ajungeau in aceasta țara erau…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila vine cu o prima reacție dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Ne gasim in fața unei decizii a prim-ministrului(…)Nu cred ca USR va ieși de la guvernare. Au interese mari in economie. In politica este permis orice(…) Portofoliul de la…

- Octav Bjoza catalogheaza decizia lui Florin Cițu de demitere a sa drept una „rușinoasa in istoria PNL”. El spune ca premierul Florin Cițu are o interpretare greșita. Citește și: SURSE Klaus Iohannis ar fi fost implicat in demiterea lui Octav Bjoza din Guvern „Este o adevarata pagina…