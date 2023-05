Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, joi, la Digi24, ca subiectul sapaturilor și masuratorilor de pe Canalul Bistroe nu exista la Bruxelles, iar Comisia Europeana nu are concluzii cu privire la subiect, dar iși dorește ca ”cei doi vecini sa lucreze impreuna”. Subiectului Bistroe a fost inflamat in Romania in februarie 2023, cand […] Articolul Adina Valean, comisar european pentru Transporturi: ”La Bruxelles subiectul Canalului Bistroe nu exista” apare prima data in .