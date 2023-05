Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Censori (27 de ani) a starnit critici aprinse in mediul online dupa ce s-a afișat aproape goala pe Instagram. Noua soție a lui Kanye West face reclama unei noi linii vestimentare a brandului Yeezy , pe care fanii nu o considera moda.

- Gigantul german de imbracaminte sportiva s-a aflat intr-o situatie dificila cu privire la stocul de produse Yeezy, de cand a rupt legaturile cu West din cauza comentariilor sale antisemite de la sfarsitul anului trecut, controversa care i-a afectat actiunile si rezultatele financiare. Milioane de pantofi…

- ”Adidas isi va retrage cat mai curand posibil opozitia fata de cererea Black Lives Matter Global Network Foundation de inregistrare a marcii”, a spus compania intr-un comunicat. Adidas si-a anulat opozitia fara prejudicii, ceea ce inseamna ca ar putea contesta in continuare marca comerciala din aceleasi…

- Adidas a raportat miercuri o pierdere mare in trimestru patru si si-a redus dividendele, dupa incetarea costisitoare a parteneriatului cu marca Yeezy a rapperului Kanye West, in octombrie, iar pentru 2023 compania anticipeaza o pierdere de 700 de milioane de euro, marcand prima pierdere anuala din ultimii…

