Adidas renunţă la opoziţia faţă de folosirea unui simbol cu trei dungi de către Black Lives Matter ”Adidas isi va retrage cat mai curand posibil opozitia fata de cererea Black Lives Matter Global Network Foundation de inregistrare a marcii”, a spus compania intr-un comunicat. Adidas si-a anulat opozitia fara prejudicii, ceea ce inseamna ca ar putea contesta in continuare marca comerciala din aceleasi motive in viitor. O sursa apropiata companiei a declarat ca schimbarea rapida a fost declansata de ingrijorarea ca oamenii ar putea interpreta gresit obiectia marcii Adidas, ca o critica la adresa misiunii Black Lives Matter. Adidas a declarat biroului de marci inregistrate, intr-un document depus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

