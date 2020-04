Adian Năstase: "Regimul de urgenţă va crea tentaţia acceptării şi ulterior crizei a unei posibile tranziţii spre un regim autocratic" "Un prim domeniu pe care il propun este reprezentat de cel al democratiei reprezentative – model aparut dupa revolutia industriala. El se bazeaza pe delegarea, prin vot, de catre cetateni, a dreptului ca un numar de reprezentanti sa decida masurile potrivite pentru intraga societate. In ultima vreme, in mod evident, increderea in alesi si in deciziile lor a scazut foarte mult. Acest lucru se bazeaza si pe multiplicarea retelelor sociale care creeaza iluzia pentru multi ca ei stiu cel mai bine. In anumite cazuri se genereaza in acest fel si un anumit tip de „mandat imperativ" asupra reprezentantilor.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

