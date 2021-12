Stiri pe aceeasi tema

- Deși, astazi, ar fi trebuit sa aiba loc ședința in care sa fie discutata rezilierea contractului pentru ridicarea deșeurilor menajere de la populație cu operatorul de salubritate mai sus amintit, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” amana…

- Apa și canalizare mai scumpe, incepand cu 1 ianuarie 2022. Locuitorii municipiului Buzau, precum și cei din unitațile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-2008”, vor plati un tarif majorat cu 13,20 la suta pentru apa și cu 19,60 la suta pentru canalizare-epurare.…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova" a transmis administrațiilor locale din cele 14 localitați care fac parte din Zona 7 a județului, unde operator este Floricon Salub, fișele de fundamentare pentru stabilirea noilor tarife la colectarea și transportul…

- N.D. Avand in vedere situația – care este demult timp o realitate – ce vizeaza existența, in continuare, a munților de gunoaie la platformele de colectare din Ploiești, ieri, primarul Andrei Volosevici a ținut sa traga un nou semnal de alarma pe aceasta tema. Astfel, prin intermediul unui comunicat…

- Consilierii județeni au aprobat in cadrul ședinței ordinare acordarea unui mandat special reprezentantului județului in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Ecoproces” Botoșani pentru a vota noile tarife.

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, acuza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ”Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” ca tergiverseaza rezilierea contractului cu compania Rosal Grup, amendata in numeroase randuri pentru nerespectarea clauzelor, respectiv neridicarea…

- Adunarea Generala a ACS Petrolul 52 a aprobat, cu vot unanim, participarea Asociației la licitația publica privind atribuirea celor șase marci Petrolul, procedura ce va fi organizata, in data de 28 octombrie, de catre Primaria Municipiului Ploiești. „Discuțiile pe aceasta tema au fost foarte scurte,…

- Reinceperea școlii a venit cu vești bune pentru intreg ecosistemul educațional CONIL care a primit sprijin de la compania TRANSAVIA pentru a asigura educație inclusiva și de calitate. Donația TRANSAVIA, in valoare de 100 000 de lei, contribuie la susținerea noii Școli Gimnaziale CONIL, un proiect destinat…