- 12 noiembrie 1940 – Comunistul rus Molotov viteaza Germania unde se intalnește cu liderul fasciștilor Adolf Hitler. 12 noiembrie 1940. Rusul Molotov discuta cordial cu Adolf Hitler Noiembrie 1940 – Rusia lui Stalin și Germania lui Hitler erau aliați. Cei doi tirani au provocat Cel De-al Doilea Razboi…

- Ministrii europeni responsabili cu energia se vor intalni luni, 2 mai, in "sesiune extraordinara", a anuntat miercuri seara ministrul francez al tranzitiei ecologice, Barbara Pompili, in contextul in care Rusia a anuntat suspendarea livrarilor de gaze catre Polonia si Bulgaria, noteaza AFP.

- Razboiul din Ucraina ne-a adus ingrijorari și mai mari, dar noi vești incep sa apara pe frontul pandemiei. Și nu sunt deloc bune. Saptamana care s-a incheiat a adus un nou varf de infectari și spitalizari in țari ca Regatul Unit, Irlanda, Țarile de Jos, Elveția și Italia.

- Mulți analiști și strategii cred ca este doar o chestiune de timp pana cand Ucraina va fi copleșita de puterea militara a Rusiei. Chiar și in cel mai pozitiv scenariu – Rusia iși retrage trupele și Ucraina ramane o națiune suverana – este puțin probabil ca Europa sa se intoarca la status quo-ul de…

- Luni dimineața, monedele europene au coborât la noi minime pe masura ce razboiul din Ucraina escaladeaza, ceea ce îi determina pe traderi sa vânda o parte din cele activele lor cele mai lichide, transmite Bloomberg. Pe pietele din Asia, moneda euro a ajuns la paritate cu…

- Zelenski, aclamat la scena deschisa in Parlamentul European Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters. La…

- Finlanda a castigat primul titlul olimpic la hochei dupa ce a invins echipa Comitetului Olimpic al Rusiei - denumirea sub care sportivii rusi au concurat la Olimpiada de Iarna de la Beijing 2022, informeaza BBC.

- „România a urmat un curs clar spre capturarea și anexarea Moldovei la teritoriul sau. În aceasta se aloca fonduri uriașe. Totodata, se urmarește crearea unei imagini a Rusiei drept inamicul moldovenilor.” Astfel de opinie a fost exprimata joi, 10 februarie, de directorul…