Adevărul iese la iveală? Ce știu guvernele lumii despre OZN-uri Celebrul fizician și autor american Michio Kaku a reacționat miercuri la prima audiere publica a Congresului pe tema obiectelor zburatoare extraterestre și neidentificate din ultimii 50 de ani, afirmand ca americanii sunt pregatiți sa ințeleaga implicațiile unui contact, dar raman „nepregatiți din punct de vedere politic”. „Cred ca suntem suficient de maturi pentru a fi capabili sa ințelegem implicațiile”, a declarat Kaku pentru Stuart Varney de la FOX Business. „Ar fi unul dintre cele mai mari puncte de cotitura din istoria omenirii daca intr-o zi vom gasi dovezi concludente ale existenței unor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

