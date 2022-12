Romania nu a reușit sa intre in spațiul Schengen dupa 11 ani de așteptare și eforturi susținute, iar Austria a avut un rol decisiv. Țara, care este și printre preferatele romanilor cand vine vorba de vacanțe, a votat impotriva aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, deși alte 26 state europene au votat ”pentru”. Odata cu acest gest, amanunte noi ies la iveala. Cei de la gandul.ro au aflat ca Austria ocupa in prezent locul 2 in topul investitorilor din Romania. Dupa cum știm prea bine, austriecii au afaceri in domeniul bancar, energetic, dar și cel alimentar. Cea mai mare surpriza a fost insa afacerea…