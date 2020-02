Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan iși petrec weekendul in Italia, la Roma, azi fiind ziua in care sotul prezentatoarei emisiunii "Vorbeste lumea" (Pro TV) implinește 43 de ani. De ce au ales aceasta destinație? In urma cu noua ani, tot la Roma, au celebrat aniversarea ei, dar și prima escapada in doi. Libertatea:…

- Adela Popescu și Radu Valcan au realizat prima ședința foto alaturi de cei doi baieți ai lor, Alexandru și Andrei, in varsta de 3 ani jumatate și, respectiv, 1 an, pentru coperta revistei Unica de februarie, iar cu aceasta ocazie ne-au facut cateva dezvaluiri exclusive despre viața de familie. Adela…

- Adela Popescu și Radu Valcan au realizat prima ședința foto alaturi de cei doi baieți ai lor, Alexandru, in varsta de 3 ani jumatate, și Andrei, de 1 an, pentru coperta revistei Unica de februarie, iar cu aceasta ocazie ne-au facut cateva dezvaluiri exclusive despre viața de cuplu . Adela Popescu și…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt doi dintre cei mai curajoși parinți din Romania. Au calatorit cu copiii lor in cele mai indepartate regiuni ale globului in vacanțe de vis. Tocmai s-au intors din Sri Lanka, iar inainte de asta au fost in Bali in aceeași formula.

- Adela Popescu și Radu Valcan, alaturi de cei doi baieți ai lor, au parte de o vacanța de vis in Sri Lanka. Cei doi sunt insoțiți de niște prieteni buni, printre care și familia Danei Rogoz, alaturi de care au petrecut Revelionul.

- Adela Popescu și Radu Valcan se pregatesc de o noua vacanța. Actrița și-a anunțat fanii de pe contul de socializare, ca in ziua de Craciun va pleca impreuna cu soțul ei, in Sri Lanka.„Trebuie sa va spun ca in mai puțin de o luna vom pleca in...SriLanka!!! ?? Pentru cei ce ați fost deja, poateva faceți…

- De cand a devenit mamica pentru a doua oara lucrurile s-au cam complicat in familia Adelei Popescu! Vedeta și soțul ei, Radu Valcan sunt nevoiți sa se mute intr-o casa noua, iar in aceasta perioada pregatirile sunt in toi.