Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol posteaza frecvent fotografii cu bebelușul ei, insa niciodata nu a dorit sa ii arate chipul. Fanii incearca sa vada cum arata, de fapt, micuța Josephine, din fotografiile strategice pe care Gina Pistol le ofera, dar de data aceasta un detaliu buclucaș le-a atras atenția tuturor internauților…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand Adela Popescu (34 de ani) va deveni mamica pentru a treia oara. Prezentatoarea de la Pro Tv și-a facut bagajul pentru maternitate și așteapta ca sorocul sa-i vina din clipa in clipa. Adela Popescu vrea sa nasca tot natural, deși la ultima sarcina a nascut pe viu…

- In mediul online, Adela Popescu (34 de ani) a publicat o fotografie surprinsa in a 37-a saptamana de sarcina. Prezentatoarea de televiziune va naște foarte curand. Adela și soțul ei, Radu Valcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi baieți, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani).…

- Mirela Vaida se considera o femeie implinita alaturi de cei trei copiii ai ei și susține ca oricat de ocupata ar fi cu proiectele profesionale iși face timp și pentru a face nazbatii cu Carla (6 ani), Vladimir (5ani) și Tudor (2 ani). In ciuda faptului ca a incercat sa nu aduca problemele și tensiunile…

- Alina Pușcaș, vedeta in varsta de 35 de ani, traiește de aproximativ șase ani o poveste de iubire cu medicul Mihai Stoenescu. Prezentatoarea de la Antena 1 a facut abia acum o dezvaluire despre povestea ei de iubire. Dincolo de micul ecran, Alina Pușcaș e soție și mama. E casatorita cu medicul stomatolog…

- Guvernul american l-a acuzat miercuri pe fostul premier albanez Sali Berisha de coruptie, interzicand lui si familiei sale intrarea pe teritoriul american, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a declarat ca fostul lider albanez este vinovat de "acte de coruptie" precum…

- Adela Popescu (34 de ani) va deveni mama pentru a treia oara in vara anului acesta. Prezentatoarea TV va naște in luna iulie. Adela și soțul ei, Radu Valcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi baieți, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Recent, in mediul online, Adela a dezvaluit…

- Simona Gherghe a devenit mama pentru prima data la 39 de ani, cand a adus-o pe lume pe Ana Georgia. Prezentatoarea TV l-a nascut pe cel de-al doilea copil, Vlad Ioan, in 2019, iar mezinul ei superindependent traiește fiecare clipa foarte intens alaturi de mami, tati și surioara lui mai mare.