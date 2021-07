Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a devenit mamica pentru a treia oara! Chiar daca vedeta abia aștepta sa iși stranga in brațe bebelușul, aceasta a trecut prin momente de cumpana la naștere, așa ca le-a povestit tuturor ce s-a intamplat, de fapt. Adela Popescu, dezvaluiri fara perdea: ‘Ma intrebam ce a fost in capul meu’…

- Adela Popescu a oferit fanilor primele declarații de pe patul de spital, dupa ce a devenit astazi mama pentru a treia oara. Vedeta afirma ca a avut parte de un travaliu greu, dar in aceste momente ea și bebelușul sau sunt foarte bine.

- Adela Popescu urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil și este extrem de nerabdatoare și incantata. Vedeta a decis sa ia o pauza de la televiziune pentru a iși proteja sarcina, in contextul pandemiei de covid-19. Prezentatoarea tv le-a dezvaluit fanilor ce facea acum cinci ani, pe vremea asta.…

- Adela Popescu este insarcinata in 8 luni și in curand va aduce pe lume al treilea baiat. Vedeta a fost la un control medical, pentru a se asigura ca sarcina decurge normal. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a dezvaluit ce neliniști are soțul ei, Radu Valcan, in legatura cu momentul…

- Adela Popescu și Radu Valcan traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Simpatica vedeta de la PRO TV și prezentatorul de la Insula Iubirii au o familie fericita implinita alaturi de cei doi baieți ai lor, Andrei și Alexandru, și bebelușul din burtica blondinei, care mai are doar cateva luni și…

- Deși are o viața de familie frumoasa, Adela Popescu are parte și de incidente neplacute. Vedeta a fost certata de o mamica in parc, dupa ce a intervenit pentru fiul sau. Se pare ca femeia și-a luat libertatea de a țipa la baiețelul prezentatoarei.