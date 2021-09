Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a nascut al treilea copil in luna iulie a acestui an, iar acum s-a aflat ca revine la „Vorbește lumea”. Prezentatoarea n-a mai aparut pe micul ecran din luna ianuarie, iar Lora i-a luat locul la momentul respectiv. Vestea ca Adela Popescu revine la „Vorbește lumea” a fost facuta chiar…

- Radu Valcan a ieșit la plimbare cu mezinul familiei, caci Adela Popescu l-a lasat chiar pe post de bona pe prezentatorul TV, asta pentru ca vedeta a mers la salon pentru un mic rasfaț. Ei bine, soțul actriței a avut o reacție de milioane atunci cand Adela i-a spus ca se va intoarce repede, dar a intarziat…

- Dupa ani de zile in care a aparut la pupitrul Știrilor Pro TV de la ora 19.00 tunsa scurt, Andreea Esca și-a lasat parul sa creasca. Celebra prezentatoare de la Pro TV a revenit la munca dupa concediu și a atras atenția cu noul ei look. Inca de cand a aparut pentru prima data la Pro TV, din decembrie…

- Lidia Buble s-a intors recent din aventura petrecuta in Georgia, Turcia și Azerbaidjan. Vedeta a participat la Asia Express alaturi de sora ei, Estera Buble. Lidia Buble, schimbare radicala dupa Asia Express. Cum arata acum Imediat cum s-a intors in țara, Lidia Buble le-a spus fanilor de pe Instagram…

- La nici o saptamana dupa ce a adus pe lume cel de-al treilea copil, Adela Popescu le-a povestit intreaga experiența in ultima ei postare de pe Instagram. Vedeta a dat detalii despre emoțiile prin care a trecut și cum a decurs intregul proces, pas cu pas.

- Insarcinata in 39 de saptamani, Adela Popescu se arata din ce in ce mai nerabdatoare pe pagina sa personala de Instagram. Vedeta a marturisit fanilor sai ca inca așteapta momentul in care o sa iși stranga cel de al treilea copil in brațe. Ce a postat aceasta in urma cu doar cateva ore?

- Natalia Oreiro (44 de ani) și-a surprins fanii cu o schimbare de look indita. Indragita actrița și cantareața s-a facut blonda și a postat in mediul online cateva fotografii cu noua infațișare. Vedeta apare in pozele postate pe pagina sa de Instagram imbarcata intr-un costum roșu format doar dintr-o…