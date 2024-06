Stiri pe aceeasi tema

- Compania Singapore Airlines a anuntat, marti, ca a oferit compensatii de 10.000 de dolari (9.287 de euro) pasagerilor care au suferit rani minore intr-un zbor care, luna trecuta, a trecut prin turbulente violente si ca va discuta sume mai mari cu cei care au fost grav raniti, informeaza AFP.Un britanic…

- In acțiunea sa in instanța, Andreas Wuchner, 36 de ani, susține ca accidentul din 2017 i-a produs „leziuni cerebrale traumatice” care il impiedica sa se concentreze, și sa lucreze, așa ca a cerut daune de 5 milioane de lire sterline, circa 5,8 milioane de euro , transmite Metro.Wuchner calatorea de…

- Incident pe aeroportul Heathrow din Londra. Un avion Boeing s-a ciocnit cu o aeronava de la British Airways, la sol. Impactul nu a fost unul major, dar a creat panica in urma celor intamplate. Echipele tehnice ale celor doua companii urmeaza sa faca mai multe verificari.

- Incident grav pe aeroportul Heathrow din Londra, unul dintre cele mai frecventate din Marea Britanie, unde doua avioane s-au ciocnit la sol, suferind avarii la nivelul aripilor. Partea buna este ca in urma incidentului nu s-au inregistrat victime sau intarzieri ale zborurilor, dupa cum au declarat reprezentanții…

- Doua avioane au suferit avarii la nivelul aripilor dupa o coliziune la sol pe aeroportul londonez Heathrow, insa in urma acestui incident nu s au inregistrat victime sau intarzieri ale zborurilor, au declarat surse aeroportuare, citate de EFE si Agerpres.roO aeronava British Airways BA si un avion Virgin…

- Accidentul s-a produs sambata, pe aeroportul din Londra. Un avion Virgin Atlantic 787, fara pasageri, era remorcat de la un terminal in momentul in care a lovit aripa unui Airbus A350 British Airways, potrivit Sky News, conform actualitate.org. Niciun pasager nu a fost ranit, a declarat un purtator…

- Doua avioane s-au lovit sambata pe aeroportul Heathrow. Nicio persoana nu a fost ranita in urma coliziunii. Cele doua aparate de zbor au avarii la aripi.Accidentul s-a produs sambata, pe aeroportul din Londra.

- Andrei a trait 14 ani in Londra, unde a avut la picioare aproape tot luxul din lume. A lasat insa totul și a decis sa se intoarca acasa, la Porumbacu de Jos, in județul Sibiu, unde a inființat Tower Farm Transylvania.Andrei Nicola a emigrat in Marea Britanie in 2009, iar la inceput a fost muncitor necalificat…